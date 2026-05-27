Свалку на улице Шабалина убрали после пинка от Народного фронта

Народный фронт добился ликвидации скопления строительных отходов, оставшихся от разбора двух аварийных деревянных домов на улице Шабалина.

Напомним, что свалка небезопасного хлама отравляла жизнь горожанам в течение года, мимо неё ежедневно сотни людей проходили в отделение почты, общественную баню, детский сад.

После жалоб жителей к проблеме подключился Народный фронт, мы проработали вопрос с администрацией города, и битый кирпич, истлевшие доски и другой мусор, разбросанный на площади 400- кубом, был вывезен.