В Коноше исчезла мусорная свалка. И никаких чудес

В мае этого года во время поездки в Коношский район эксперты Народного фронта обнаружили в самом сердце райцентра свалку от разобранных аварийных деревяшек.

В процессе общения с населением выяснилось, что жители частного сектора на улице Горной много лет боролись с чиновниками за расчистку своей придомовой территории.

Свалка из досок и палок в прямом смысле угрожала жизни и здоровью северян, ведь пожароопасные отходы лежали прямо на электрокабеле от соседних новостроек.

НФ обратился в прокуратуру, и… свалка исчезла.

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