В Новодвинске убрали несанкционированную свалку

После публикации Народного фронта о внезапном появлении гор строительного мусора на улице Ударников в Новодвинске, местные власти привели территорию в порядок.

Вход в зелёную зону вдоль многоквартирных домов освобождён, мамы с колясками, пенсионеры, молодёжь могут беспрепятственно гулять и дышать наконец-то свежим воздухом.

Напомним, свалка под окнами пятиэтажки на Ударников, 13, в которой проживает почти 300 человек, выросла в конце марта - начале апреля. Рядом с магазинов неизвестные разместили кучу железобетона с торчащими прутьями и острыми осколками.

Народный фронт обратился в администрацию города и прокуратуру региона. Сейчас свалка ликвидирована. Благодарим мэрию Новодвинска и профильные ведомства за оперативную реакцию на наш сигнал. Приятно, что решение проблемы не затянулось на месяцы: опасный мусор был вывезен в кратчайшие сроки.