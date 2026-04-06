В Архангельске появился еще один стихийный мусорный полигон

Народный фронт продолжает мониторинг мусорной реформы. Год назад на улице Шабалина снесли дома 7 и 11, но хлам оставили на земле. И вместо зелёной зоны, где гуляли дети, здесь до сих пор – горы строительного мусора площадью 4000 м³. При таких масштабах это уже целый полигон, а не просто локальная свалка.



Мимо несанкционированной свалки ежедневно проходят сотни горожан, ведь рядом – детский сад “Ветерок”, почта России, Ижемские бани, ветклиника и автомойка.



Жители опасаются, что останки деревяшек загорятся, а огонь перейдёт на соседние дома. Здесь же, в руинах “авариек” среди битого кирпича, острых досок, стёкол и гвоздей играют дети, лишившиеся прогулочной зоны из-за развалин от старых домов.



И хотя после сноса прошло больше года, убирать опасную свалку не спешат, несмотря на жалобы людей в муниципалитет.



Народный фронт обратился в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Архангельска. Требует ликвидировать завалы и привести территорию в порядок.





