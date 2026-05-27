В Поморье директор строительной фирмы запустил лапы в нацпроект "Культура"

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила законность приговора Красноборского районного суда от 04.05.2026 в отношении директора строительной организации, осужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный, являясь директором строительной организации, 10.04.2023 заключил муниципальный контракт с МБУК «Верхнетоемский культурно-досуговый центр» на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания центра, находящегося в с. Верхняя Тойма, который планировалось провести в рамках национального проекта «Культура».

С апреля по сентябрь 2023 года при выполнении работ осужденный совершил хищение денежных средств заказчика в особо крупном размере путем использования при ремонте фасада здания центра более дешевой керамогранитной плитки, внешне схожей с указанной в смете, но заведомо для виновного уступающей по основным техническим и потребительским характеристикам материалам.

Далее он предъявил к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости реально выполненных работ, на основании которых строительной организацией перечислены бюджетные денежные средства в сумме более 1,9 млн рублей, похищенные осужденным.

Ущерб, причиненный в результате преступления возмещен добровольно.

За содеянное виновному судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 400 000 рублей.