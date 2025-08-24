Вверх
Подрядчик капремонта в Верхней Тойме уличен в мошенничестве

Прокуратура Верхнетоемского района провела проверку исполнения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что между МБУК «Верхнетоемский культурно-досуговый центр» и ООО «М-Сервис» 10.04.2023 заключен контракт на проведение работ по капитальному ремонту фасада здания учреждения, расположенного по адресу: с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 4 на общую сумму свыше 17 млн рублей. 

При проведении указанных работ подрядчиком в нарушение условий контракта, использована керамогранитная плитка, не соответствующая проектной и сметной документации к указанному контракту, также не выполнены работы по устройству водосточной системы здания, иные кровельные работы.

В результате действий подрядчика бюджету муниципального округа причинен ущерб на сумму свыше 2,5 млн рублей. 

В этой связи по материалам прокурорской проверки Котласским МРСО СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении директора ООО «М-Сервис» возбуждено уголовное дело                                     по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения). 

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района. 

10 октябрь 09:05 | : Скандалы

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20