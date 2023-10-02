В Верхней Тойме подрядчик завалил сроки ремонта музея

Прокуратурой Верхнетоемского района проведена проверка реализации национального проекта «Культура».

Установлено, что между МБУК «Верхнетоемский краеведческий музей» и ИП Драчевым был заключен контракт на выполнение капитального ремонта здания музея, расположенного в с. Верхняя Тойма, до 15.08.2023. В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ, указанный контракт расторгнут сторонами.

По постановлению прокурора в отношении ИП Драчева возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Решением мирового судьи судебного участка № 2 Красноборского судебного района Архангельской области индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 951 рубль 66 копеек.

В настоящее время МБУК «Верхнетоемский краеведческий музей» заключен контракт с ИП Котельниковым. Работы по капитальному ремонту здания музея находятся в стадии завершения.