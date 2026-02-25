Архангелогородец получил условный срок за мошенничество в нацпроекте "Культура"

Красноборский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным 39-летнего жителя г. Архангельска, директора ООО «М-Сервис» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный, являясь директором строительной организации, 10.04.2023 заключил муниципальный контракт с МБУК «Верхнетоемский культурно-досуговый центр» на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания центра, находящегося в с. Верхняя Тойма Архангельской области, который планировалось провести в рамках национального проекта «Культура».

С апреля по сентябрь 2023 года при выполнении работ осужденный совершил хищение денежных средств заказчика в особо крупном размере путем использования при ремонте фасада здания центра более дешевой керамогранитной плитки, внешне схожей с указанной в смете, но заведомо для виновного уступающей по основным техническим и потребительским характеристикам материалам.

Далее он предъявил к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости реально выполненных работ.

Необоснованно полученные строительной организацией бюджетные денежные средства в сумме около 2 млн рублей осужденный похитил, распорядился ими по своему усмотрению.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме, причиненный ущерб возместил.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом 400 тыс. рублей.