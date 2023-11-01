Архангельский расхититель бюджетных средств ненадолго отправляется в зону

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 04.09.2023 в отношении 37-летнего жителя областного центра, осужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Установлено, что виновный с 20.08.2021 по 27.01.2022, осуществляя ремонтные работы по государственному контракту, в результате предоставления документации, содержащей заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и использованных материалов, причинил бюджету области в лице ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» ущерб на сумму свыше 3 млн рублей.

В судебном заседании гражданский иск учреждения удовлетворен на сумму причиненного ущерба.

Судом за содеянное осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

В соответствии с позицией прокурора апелляционные жалобы осужденного и его защитника о суровости наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения, а приговор – без изменения.