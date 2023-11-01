Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский расхититель бюджетных средств ненадолго отправляется в зону

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 04.09.2023 в отношении 37-летнего жителя областного центра, осужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Установлено, что виновный с 20.08.2021 по 27.01.2022, осуществляя ремонтные работы по государственному контракту, в результате предоставления документации, содержащей заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и использованных материалов, причинил бюджету области в лице ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» ущерб на сумму свыше 3 млн рублей.

В судебном заседании гражданский иск учреждения удовлетворен на сумму причиненного ущерба.

Судом за содеянное осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

В соответствии с позицией прокурора апелляционные жалобы осужденного и его защитника о суровости наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения, а приговор – без изменения.

(фото с https://mebellka.ru) 

30 ноябрь 09:29 | : Происшествия

Главные новости


Начался Рождественский пост. О чем думать и что есть
Отпущен Ломоносов. Не бежал…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (333)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20