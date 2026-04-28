Спасти село. Народный фронт помог шенкурянам отстоять АЗС

После вмешательства Народного фронта руководством Поморья достигнута договорённость с собственником бензоколонки на 881-м км трассы М-8 о сохранении топливной точки.

Напомним, в январе АЗС хотели закрыть, что обернулось бы коллапсом для 2000 жителей из 25 деревень, а также скорых, школьных автобусов и спасателей. Оказавшись в безвыходной ситуации, шенкуряне пожаловались на прямую линию Владимира Путина, продублировав сигнал в Народный фронт.

Представители движения вынесли проблему на региональный уровень, обратившись в профильные министерства и став связующим звеном в переговорах.

Руководство региона убедило собственников заправки сохранить станцию для селян. Мы благодарим губернатора и правительство Архангельской области за помощь северянам.

Эта история ещё раз доказывает: интересы людей – главный приоритет взаимодействия власти и общественных объединений. Народный фронт всегда готов поддержать жителей региона в трудных ситуациях.