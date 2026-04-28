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Спасти село. Народный фронт помог шенкурянам отстоять АЗС

После вмешательства Народного фронта руководством Поморья достигнута договорённость с собственником бензоколонки на 881-м км трассы М-8 о сохранении топливной точки.

 Напомним, в январе АЗС хотели закрыть, что обернулось бы коллапсом для 2000 жителей из 25 деревень, а также скорых, школьных автобусов и спасателей. Оказавшись в безвыходной ситуации, шенкуряне пожаловались на прямую линию Владимира Путина, продублировав сигнал в Народный фронт.

 Представители движения вынесли проблему на региональный уровень, обратившись в профильные министерства и став связующим звеном в переговорах.

 Руководство региона убедило собственников заправки сохранить станцию для селян. Мы благодарим губернатора и правительство Архангельской области за помощь северянам.

 Эта история ещё раз доказывает: интересы людей – главный приоритет взаимодействия власти и общественных объединений. Народный фронт всегда готов поддержать жителей региона в трудных ситуациях.

 

07 июль 13:44 | : Скандалы

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