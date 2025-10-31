Шенкуряне взбунтовались против закрытия автозаправки

В Народный фронт пришло видео из Шенкурского округа. Жители бьют тревогу из-за закрытия АЗС на 881 километре трассы М-8 и даже направили своё обращение на прямую линию с Владимиром Путиным.



Автозаправку хотят закрыть уже 15 января. Но здесь обслуживается население 25 ближайших деревень, где зимой живёт около 2000 человек, а летом – ещё больше из-за наплыва дачников.



Помимо местных, здесь же заправляются машины социальных служб, коммунальщики, почтовики, дорожники, медики, школьный транспорт, предприниматели, городские и межмуниципальные автобусы.



Другие заправки назвать альтернативными нельзя из-за перебоев с топливом и удаленности от селян: одна находится за 88 км от заявителей, вторая – за 23 км, а третья – вообще на другом берегу Ваги, куда не попасть из-за отсутствия моста, о чём мы уже рассказывали.



Народный фронт обратился в министерство ТЭК и ЖКХ региона. Просит провести работу с собственником АЗС и принять меры по сохранению станции.