Народный фронт не спускает глаз с автобусов "Рико"

Народный фронт продолжает мониторинг реализации транспортной реформы в Архангельске. К работе подключились представители Молодёжки Народного фронта и проехали по популярным маршрутам 54 и 1. Ребята узнали у пассажиров, которые направлялись на железнодорожный вокзал и в Соломбалу, их мнение о качестве обслуживания и о проблемах, с которыми они сталкиваются в поездках.

Многие архангелогородцы отметили новые вместительные и комфортабельные автобусы, а также вежливость кондукторов. Среди недостатков - долгое ожидание транспорта в определенные часы, а иногда автобус на рейс может не выехать. Также пассажиры указали на проблему работы кондиционеров, которые не функционируют в жаркие дни.

Итоги мониторинга лягут в основу предложений Народного фронта для улучшения работы городского транспорта, которые будут переданы губернатору региона Александру Цыбульскому.



