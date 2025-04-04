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Жители Вельска в ужасе от собственных дорог

В Народный фронт пришло видео от подписчиков из Вельска, где проживает более 20 000 человек. Убитые дороги превращают будни жителей и гостей южной столицы региона в адский квест. С жалобами на дорожную сеть только на прямую линию Владимира Путина от жителей этого муниципалитета поступило аж 87 обращений.

Улицы Фефилова, Дзержинского, Революционная, Советская, Первомайская, Ломоносова, Пушкина – на этих и других центральных дорогах проезжие части последние пять лет – как кратеры после бомбежки. Ямы, ухабы, колдобины, выбоины, впадины. Здесь давно не помнят, как выглядит ровный асфальт.

Тяжело всем участникам движения, но особенно страдают владельцы легковушек: колёса летят, подвеска ломается, а объехать ямы можно лишь по таким же ямам. Люди пишут в районную администрацию и прокуратуру, но ситуация остаётся плачевной.

Народный фронт обратился к местным властям. Требует услышать жителей и привести дороги райцентра в нормативное состояние.

14 апрель 16:04 | : Скандалы

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