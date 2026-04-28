Главбух бюджетной организации в Онежском округе ни в чем себе не отказывала

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главного бухгалтера бюджетного учреждения Онежского округа в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств, совершенные с использованием служебного положения).

По версии следствия, в период с марта 2025 года по апрель 2026 года обвиняемая, не имея правовых оснований, организовала начисление себе и двум коллегам премий на общую сумму более 107 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб бюджету Онежского муниципального округа.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области и органами прокуратуры.

В ходе следствия судом по ходатайству следователя СК наложен арест на денежные средства обвиняемой в размере причиненного ущерба.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.