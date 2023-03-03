Главбух плесецкой колонии наживалась на фиктивных документах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главного бухгалтера одного из исправительных учреждений Плесецкого района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), выявлено шесть дополнительных эпизодов преступной деятельности.

По версии следствия, в период с 2017 года по июль 2022 года обвиняемая совершила хищение путем присвоения вверенных ей денежных средств на общую сумму более 2,5 миллионов рублей, предназначенных для нужд исправительного учреждения, путем составления фиктивных документов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация. Производится сбор доказательственной базы.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что денежные средства тратила на личные нужды.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области, материалов проверки прокуратуры Плесецкого района и УФСИН России по Архангельской области.