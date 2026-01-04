Вверх
В Архангельске менеджер по продажам обокрала ритуальную контору

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего менеджера по продажам коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, с декабря 2023 года по август 2024 года обвиняемая, осуществляя трудовую деятельность в коммерческой организации, оказывающей ритуальные услуги, похитила вверенные ей денежные средства в размере более 900 тысяч рублей, которые предназначались за изготовление и установку надгробных памятников.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами внутренних дел.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину, раскаялась в содеянном и обязалась возместить причиненный ее действиями ущерб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 январь 09:01 | : Происшествия

