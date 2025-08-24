Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сотрудник архангельской колонии делал гешефт на премиях коллег

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника одного из учреждений УФСИН России по Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения).  

 Следствием установлено, что осенью 2024 года обвиняемый ввел подчиненных сотрудников в заблуждение, пообещав способствовать выплате им повышенного размера денежных премий, часть которых передавать ему для расходования на хозяйственные нужды их подразделения. Незаконно полученными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению, израсходовав на личные нужды. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных подразделением собственной безопасности УФСИН России по Архангельской области.

 В ходе допросов обвиняемый признал свою вину. 

В ходе следствия судом по ходатайству следователя СК наложен арест на имущество обвиняемого на сумму незаконного полученных денежных средств. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

23 сентябрь 09:31 | : Скандалы

Главные новости


Каким бывает счастье. Депутаты АрхГорДумы за неделю
«СВО не молодит». Война и мiр Георгия Гудим-Левковича

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (300)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20