Сотрудник архангельской колонии делал гешефт на премиях коллег

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника одного из учреждений УФСИН России по Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения).

Следствием установлено, что осенью 2024 года обвиняемый ввел подчиненных сотрудников в заблуждение, пообещав способствовать выплате им повышенного размера денежных премий, часть которых передавать ему для расходования на хозяйственные нужды их подразделения. Незаконно полученными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению, израсходовав на личные нужды.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных подразделением собственной безопасности УФСИН России по Архангельской области.

В ходе допросов обвиняемый признал свою вину.

В ходе следствия судом по ходатайству следователя СК наложен арест на имущество обвиняемого на сумму незаконного полученных денежных средств.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.