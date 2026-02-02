Директор НКО из Архангельска химичила с премиями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора некоммерческой организации дополнительного профессионального образования, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, в 2023- 2024 годах подозреваемая, не имея правовых оснований, организовала оформление необходимых документов для необоснованных выплат себе премий на общую сумму более 285 тысяч рублей, которые обратила в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. При силовой поддержке подразделения СОБР регионального управления Росгвардии проведены обыски, изъята необходимая документация.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.