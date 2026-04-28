На отремонтированном по БКД проспекте Ломоносова обнаружены новые дефекты

Представители Народного фронта вновь проинспектировали состояние проспекта Ломоносова. На этот раз на участке от Шубина до Карла Либкнехта и совместно с минтрансом региона.

Объект, в обновление которого в 2024 году вложили 380 миллионов бюджетных рублей, опять демонстрирует признаки разрушения покрытия.

Общественники зафиксировали расхождение стыковочных швов, требующее немедленной проливки битумом во избежание более глубоких трещин, и недопустимые просадки грунта на примыканиях тротуаров к дороге. А на перекрёстке с Шубина – разрушение асфальта прямо по продольному шву.

Народный фронт обратился к заказчику работ – администрации Архангельска с требованием усилить претензионную работу и принудить подрядчика – ООО “Помордорстрой” – в оперативном режиме устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств.