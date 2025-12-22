Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Новодвинске парк отдыха погрузился в полутьму

По жалобам жителей города бумажников представители Народного фронта проинспектировали “Парк над рекой”, обустроенный в этом году по проекту “Формирование комфортной городской среды”.

Всего из консолидированного бюджета на эту территорию потратили 126 миллионов рублей: создали несколько площадок, установили качели и входную арку, сделали сеть прогулочных дорожек, смонтировали колонны с навесами и скамейки для отдыха горожан.

Однако, больше всего вопросов у наших экспертов возникло к такой строке бюджетных трат, как энергоэффективное освещение, ведь часть фонарей и ламп попросту не горит. Это техническая ошибка, неэффективное использование бюджетных средств или простое хулиганство?

Народный фронт обратился в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку объекта и принять меры реагирования, а также в мэрию города, чтобы обязать подрядчика устранить недоработки в рамках гарантийных обязательств по исполнению контракта. 

22 декабрь 16:54 | : Скандалы

Главные новости


Светлый пример толерантности. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ткач попутал берега? Жители Коряжмы попали в кабалу

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (318)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20