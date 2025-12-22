В Новодвинске парк отдыха погрузился в полутьму

По жалобам жителей города бумажников представители Народного фронта проинспектировали “Парк над рекой”, обустроенный в этом году по проекту “Формирование комфортной городской среды”.



Всего из консолидированного бюджета на эту территорию потратили 126 миллионов рублей: создали несколько площадок, установили качели и входную арку, сделали сеть прогулочных дорожек, смонтировали колонны с навесами и скамейки для отдыха горожан.



Однако, больше всего вопросов у наших экспертов возникло к такой строке бюджетных трат, как энергоэффективное освещение, ведь часть фонарей и ламп попросту не горит. Это техническая ошибка, неэффективное использование бюджетных средств или простое хулиганство?



Народный фронт обратился в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку объекта и принять меры реагирования, а также в мэрию города, чтобы обязать подрядчика устранить недоработки в рамках гарантийных обязательств по исполнению контракта.