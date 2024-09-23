У парковок на проспекте Ломоносова отсутствует здравый смысл

В Народный фронт продолжают поступать жалобы жителей на недоработки при капремонте проспекта Ломоносова. Напомним, заказчиком реновации выступил департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска, генподрядчиком – компания «Помордорстрой».



На магистрали, в обновление которой вложили 380 миллионов рублей по нацпроекту БКД, так и не решили проблему с парковками в местах большого скопления горожан.



Например, у Приморской районной больницы сделали лишь мизерный заездной карман и установили знак, разрешающий парковку только вдоль идущего проспекта. В итоге места хватает далеко не всем, ведь рядом с больницей расположен Молодёжный центр Архангельской области, а напротив – стадион «Труд».



Похожая история – на протяжении всего проспекта: парковок или нет, или они сделаны без здравого смысла.



Народный фронт обратился в мэрию города. Общественники требуют заставить подрядчика доработать проект, взяв курс на комфорт северян и рациональный подход.