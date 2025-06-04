На проспекте Ломоносова распустились... лопухи

Новый асфальт, год назад уложенный на проспекте Ломоносова за 380 миллионов рублей по нацпроекту БКД, не выдерживает не только критику горожан, но и северную растительность.



В этом в очередной раз убедились представители Народного фронта.



На пешеходной дорожке у стадиона “Труд” – вздутие полотна, а сквозь волны асфальта пробиваются лопухи. Здесь же – огромная выбоина несуразной формы по центру, казалось бы, свежего покрытия.



На пересечении с улицей Вологодской дорожники оставили на новом тротуаре бесхозный столб, а у дома № 220 – асфальт просто просел.



Где-то не хватает бордюров, где-то – налицо халатность ресурсников, раскапывающих новый проспект и закрывающих раскопки не асфальтом, а щебнем.



Обращение с перечнем замечаний Народный фронт вновь адресовал заказчику ремонта – мэрии Архангельска. Активисты-общественники требуют наказать виновных и взять на контроль устранение недоделок.