Ремонт проспекта Ломоносова в Архангельске дискредитирует нацпроект БКД.

Эксперты Народного фронта проверили качество работ на нескольких участках одной из главных магистралей областного центра – проспекта Ломоносова.



Капремонт за 380 миллионов рублей проводится по нацпроекту БКД, заказчик – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска, генподрядчик – компания «Помордорстрой».



И если покрытие проезжих частей не вызывает сомнения, то к устройству тротуаров – множество вопросов.



Во многих местах бордюрный камень или уже разрушен, или сделан так высоко, что жители сами подкладывают кирпичи, чтобы хоть как-то проехать, к примеру, с детской коляской.



Тротуары идут волнами, выпячиваются там, где не выкорчевали пни, или проседают на плохо утрамбованном грунте. Здесь же нарушена технология укладки асфальта: горячая смесь застыла наплывами на бордюрах.



Фронтовики обратились в мэрию города. Требуют обязать подрядчика устранить выявленные замечания.

