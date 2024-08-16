Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ремонт проспекта Ломоносова в Архангельске дискредитирует нацпроект БКД.

Эксперты Народного фронта проверили качество работ на нескольких участках одной из главных магистралей областного центра – проспекта Ломоносова.

Капремонт за 380 миллионов рублей проводится по нацпроекту БКД, заказчик – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска, генподрядчик – компания «Помордорстрой».

И если покрытие проезжих частей не вызывает сомнения, то к устройству тротуаров – множество вопросов.

Во многих местах бордюрный камень или уже разрушен, или сделан так высоко, что жители сами подкладывают кирпичи, чтобы хоть как-то проехать, к примеру, с детской коляской.

Тротуары идут волнами, выпячиваются там, где не выкорчевали пни, или проседают на плохо утрамбованном грунте. Здесь же нарушена технология укладки асфальта: горячая смесь застыла наплывами на бордюрах.

Фронтовики обратились в мэрию города. Требуют обязать подрядчика устранить выявленные замечания.

11 сентябрь 10:34 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


"Архангельск забыт"
Если что-то кое-где у вас порой. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (126)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20