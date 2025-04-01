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Народный фронт: Состояние проспекта Ломоносова далеко до идеального

В связи с поступающими жалобами горожан, представители Народного фронта вновь проверили качество капремонта проспекта Ломоносова.

Напомним, одну из главных магистралей города восстановили в прошлом году по нацпроекту БКД за 380 миллионов рублей.

Мы убедились: на сегодня генподрядчик – OOO “Помордорстрой” – исправил далеко не все недочёты.

Так, у Сбербанка на Воскресенской, Приморской больницы, поликлиники № 2, вблизи других госучреждений и даже у здания правительства области на улице Выучейского до сих пор не сделано понижение бордюров у парковочных карманов. Это мешает всем и полностью блокирует подходы к социальным объектам для людей с ограниченными возможностями здоровья. О доступной среде здесь и речи быть не может.

Народный фронт обратился в мэрию Архангельска. Требует обязать подрядчика исправить недоработки в рамках гарантийных обязательств на многомиллионый проспект.

28 апрель 14:05 | : Политика / Экономика

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