Народный фронт: Состояние проспекта Ломоносова далеко до идеального

В связи с поступающими жалобами горожан, представители Народного фронта вновь проверили качество капремонта проспекта Ломоносова.



Напомним, одну из главных магистралей города восстановили в прошлом году по нацпроекту БКД за 380 миллионов рублей.



Мы убедились: на сегодня генподрядчик – OOO “Помордорстрой” – исправил далеко не все недочёты.



Так, у Сбербанка на Воскресенской, Приморской больницы, поликлиники № 2, вблизи других госучреждений и даже у здания правительства области на улице Выучейского до сих пор не сделано понижение бордюров у парковочных карманов. Это мешает всем и полностью блокирует подходы к социальным объектам для людей с ограниченными возможностями здоровья. О доступной среде здесь и речи быть не может.



Народный фронт обратился в мэрию Архангельска. Требует обязать подрядчика исправить недоработки в рамках гарантийных обязательств на многомиллионый проспект.