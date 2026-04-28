В Архангельске периодически возникают конфликты из-за графика отпусков

67% жителей Архангельска заявили, что ссор при составлении графика отпусков у них на работе не бывает. 24% признались, что в их коллективах возникают разногласия при планировании отдыха: 20% все-таки удается договориться между собой, не привлекая эйчаров или начальство, а 4% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров. По рассказам большинства из тех, кто сталкивается с противоречиями (78%), конфликты в основном разгораются из-за периода летнего отдыха.



Мужчины сообщают об отпускных разногласиях в трудовых коллективах чуть чаще женщин (27 и 21% соответственно).



Чем моложе коллектив, тем меньше ссор из-за отпусков: среди работников до 35 лет о конфликтах рассказали лишь 18%, среди тех, кто старше, — 27%.



Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей ссорятся реже, чем зарабатывающие меньше.



