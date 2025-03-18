Жители Архангельской области рассказали о конфликтах и сплетнях на работе

Большинство (58%) работников в Архангельской области заявили, что конфликты на работе у них не возникают. Однако среди тех, кто все же сталкивается с разногласиями, чаще всего конфликты происходят с руководством – об этом сообщили 32% участников опроса в регионе. Конфликты с коллегами встречаются реже – их упомянули 10% респондентов.

Среди тех, кто конфликтует с начальником, наибольшая доля среди представителей профобласти “Медицина, фармацевтика” (39%), а с коллегами – в сферах “Закупки” и “Управление персоналом” (по 28%). Для сравнения, в 2021 году конфликты как с начальством, так и с коллегами возникали у местных респондентов реже - у 19%.

Основной причиной конфликтов остаются профессиональные разногласия – их назвали 64% респондентов из региона. Особенно ярко это проявляется среди мидл- и топ-менеджмента, а также среди работников ИТ-сектора, где сразу 80% и 84% столкновений на работе, соответственно, происходят именно из-за этого. Конфликты из-за личных антипатий упомянули еще 40%, а эмоциональные факторы, например, плохое настроение, – 23%.

А каждый десятый местный работник ругается с коллегами по бытовым причинам (грязь в офисе, открытые окна, запах еды и т. д.).

Среди негативных явлений на работе чаще всего местные респонденты называют сплетни – на них жалуются сразу 32%. Еще 21% жалуются на высокомерное отношение к новичкам или подчинённым. 18% обвиняют коллег в интригах, а 14% - в насмешках, издевательствах и оскорблениях.

В профессиональном разрезе наибольшая доля среди тех, кто сталкивается со сплетнями, наблюдается среди юристов (50%) и работников сектора закупок (43%). Высокомерное отношение к новичкам в большей степени свойственно работникам из сферы “Наука, образование” (42%) и опять же специалистам по закупкам (40%). Интриги имеют наибольшее распространение среди юристов (41%) и представителей среднего и высшего менеджмента (35%).

Примечательно, что в аналогичном опросе 2021 года сплетни в коллективах встречались значительно чаще – их упоминали сразу 60% респондентов.