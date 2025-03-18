Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители Архангельской области рассказали о конфликтах и сплетнях на работе

Большинство (58%) работников в Архангельской области заявили, что конфликты на работе у них не возникают. Однако среди тех, кто все же сталкивается с разногласиями, чаще всего конфликты происходят с руководством – об этом сообщили 32% участников опроса в регионе. Конфликты с коллегами встречаются реже – их упомянули 10% респондентов. 

Среди тех, кто конфликтует с начальником, наибольшая доля среди представителей профобласти “Медицина, фармацевтика” (39%), а с коллегами – в сферах “Закупки” и “Управление персоналом” (по 28%). Для сравнения, в 2021 году конфликты как с начальством, так и с коллегами возникали у местных респондентов реже - у 19%.

Основной причиной конфликтов остаются профессиональные разногласия – их назвали 64% респондентов из региона. Особенно ярко это проявляется среди мидл- и топ-менеджмента, а также среди работников ИТ-сектора, где сразу 80% и 84% столкновений на работе, соответственно, происходят именно из-за этого. Конфликты из-за личных антипатий упомянули еще 40%, а эмоциональные факторы, например, плохое настроение, – 23%. 

А каждый десятый местный работник ругается с коллегами по бытовым причинам (грязь в офисе, открытые окна, запах еды и т. д.). 

Среди негативных явлений на работе чаще всего местные респонденты называют сплетни – на них жалуются сразу 32%. Еще 21% жалуются на высокомерное отношение к новичкам или подчинённым. 18% обвиняют коллег в интригах, а 14% - в насмешках, издевательствах и оскорблениях.

В профессиональном разрезе наибольшая доля среди тех, кто сталкивается со сплетнями, наблюдается среди юристов (50%) и работников сектора закупок (43%). Высокомерное отношение к новичкам в большей степени свойственно работникам из сферы “Наука, образование” (42%) и опять же специалистам по закупкам (40%). Интриги имеют наибольшее распространение среди юристов (41%) и представителей среднего и высшего менеджмента (35%).

Примечательно, что в аналогичном опросе 2021 года сплетни в коллективах встречались значительно чаще – их упоминали сразу 60% респондентов.

(фото с https://dzen.ru) 

23 апрель 08:25 | : Будни

Главные новости


Пасхальное послание митрополита Корнилия
Самый главный праздник. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (288)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20