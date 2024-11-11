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В архангельских офисах происходят конфликты из-за графика отпусков

Женщины ссорятся из-за отпусков чаще мужчин. Ссор из-за отпусков меньше в молодых коллективах. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие работающие экономически активные горожане из Архангельска.

29% работающих архангелогородцев рассказали о возникающих конфликтах между коллегами из-за графика отпусков: в каждом шестом коллективе улаживать их получается только у кадровиков или руководства. Если споры возникают, то в 8 из 10 случаев (78%) это касается планирования отдыха в летний период.

 У 66% архангелогородцев на работе нет разногласий с коллегами из-за отпусков. Чем моложе работники, тем реже они сталкиваются со ссорами по данному поводу. Мужчины о разногласиях рассказывали чуть реже, чем женщины.

 

03 декабрь 08:00 | : Будни

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