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В архангельских офисах возникают конфликты из-за кондиционеров

Конфликты из-за кондиционеров случаются на работе у 3 из 10 архангелогородцев. Каждый второй находит компромисс

Ссоры из-за кондиционеров не редкость в рабочих коллективах. В этом году о подобных инцидентах рассказали 29% россиян: «Жар костей не ломит! А от кондиционеров вреда больше!»

 Большинство работников (51%) сообщило, что в их командах ссор на эту тему не бывает: «Если холодно — надену пиджак, если жарко — установлю себе увлажнитель». У каждого пятого работника (20%) нет климатической техники в рабочем помещении.

 Чаще всего из-за температуры в офисе конфликтуют работники в возрасте от 35 до 44 лет: 31% из них заявил о разногласиях, связанных с использованием кондиционеров, в то время как среди респондентов моложе 34 лет — только 24%. 

 

05 июнь 08:36 | : Будни

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