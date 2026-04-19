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Стройка в центре Архангельска угрожает прохожим

В Народный фронт обратились жители Архангельска из-за вопиющих нарушений норм безопасности на стройке многоэтажки на перекрёстке проспекта Ломоносова и улицы Свободы. 

Дело близится к финишу, рабочие уже приступили к укладке облицовочного кирпича на внешней стороне высотки. 

Строители очень странно подошли к мерам безопасности. Крытый пешеходный коридор сколочен лишь до середины дома, а затем пешеходы попадают в ловушку. Они вынуждены идти прямо по груде кирпича и цемента, рискуя своей жизнью, потому что нет возможности ни обойти стройку, ни перейти дорогу в этом месте.

Проходимость участка высокая: рядом оживленная автобусная остановка, жилые дома, гимназия № 3, магазины, аптеки, музеи и административные здания. 

Народный фронт обратился в мэрию Архангельска с требованием обязать застройщика неукоснительно соблюдать меры безопасности и со всех сторон огородить стройку до окончания работ.

03 июль 14:10 | : Скандалы

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