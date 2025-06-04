Вверх
Новое здание 95 школы в Архангельске обступили опасные стройки

В Народный фронт обратились жители округа Майская горка Архангельска. До 1 сентября времени осталось мало, но безопасной дороги к новому зданию школы по-прежнему нет.

Учебный корпус построили в отдалении от жилых кварталов. Маршрутов общественного транспорта рядом со школой не было. После вмешательства Народного фронта мэрия Архангельска пообещала расширить улицу Ленина, обустроить вдоль неё тротуары и изменить один из старых или запустить новый автобусный маршрут.

 К началу августа дорожные работы на улице Ленина не завершены, рядом началось строительство жилых домов. Стройка со стороны входа в школу и с автобусной остановки не огорожена. Указателей безопасного маршрута нет, горожане идут к школе прямо через стройку.

Народный фронт обратился в мэрию Архангельска с требованием  ускорить дорожные работы на улице Ленина и обязать застройщика огородить опасную территорию от свободного доступа детей и прохожих.

11 август 15:02 | : Скандалы

