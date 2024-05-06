Жителей центрального района Архангельска пугают пешеходы-ловушки

В Народный фронт обратились архангелогородцы с жалобами на отсутствие светофоров на пересечении проспекта Новгородский и улицы Розы Люксембург и на проспекте Ломоносова от улицы Поморской до улицы Выучейского.



Первый перекресток небезопасен как для пешеходов, так и для водителей, машины пытаются проскочить, особенно со второстепенной дороги, постоянные пробки. Рядом школа, два детских садика, и родители обеспокоены за безопасность своих детей.



Необходимость установки светофоров на пересечении Володарского-Ломоносова или Ломоносова-Серафимовича назрела давно. Участок дороги скоростной, здесь большое количество жилых многоэтажек, строятся новые. Поток автотранспорта на одной из главных транспортных артерий города очень плотный.



Народный фронт обратился в мэрию Архангельска с просьбой оборудовать эти участки светофорами для обеспечения безопасности как пешеходов, так и автолюбителей.