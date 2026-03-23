Жители посёлка Киземы задыхаются от дыма с мусорной свалки

В Народный фронт пришло видео от подписчика из Киземы Устьянского округа. На кадрах – горящая мусорная свалка вблизи посёлка, дымом от которой вот уже два месяца вынуждены дышать более 2000 местных жителей.

Когда пожар только возник, огнеборцы предприняли все действия для того, чтобы он не распространился на жилые постройки, но ликвидировать очаги возгорания до сих пор не удаётся.

Если верить территориальной схеме, в этом месте должна находиться станция перегрузки твёрдых коммунальных отходов, оборудованная по всем требованиям закона. По факту на площади 1 гектар образовалась обыкновенная несанкционированная свалка.

Народный фронт обратился в прокуратуру Архангельской области и в министерство природных ресурсов региона с требованием оборудовать станцию перегрузки в соответствии со всеми нормативами.