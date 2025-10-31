Вверх
Жители Левобережья Архангельска задыхаются от выбросов котельной

В Народный фронт пришло видео от председателя общественного совета посёлка Затон Дмитрия Прилучного. На кадрах – задымление при въезде на Краснофлотский мост с Левого берега.

2 февраля именно здесь произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. По информации очевидцев, перед происшествием дорожную обстановку серьезно осложнял сильнейший туман, образовавшийся от трубы, идущей от расположенной рядом котельной.

Это подтверждают и жители Левобережья. По их мнению, видимость на мосту нарушена из-за выхлопов дыма от кочегарки на Рейдовой, 34.

При этом страдают не только автолюбители, но и жители района хлебокомбината, которые пятую зиму подряд задыхаются от работы названной котельной, а это – более 2000 человек.

Народный фронт обратился в региональное министерство ТЭК и ЖКХ. Просим проверить объект теплоэнергетики и принять меры по устранению нарушений действующего законодательства.  

05 февраль 18:15

