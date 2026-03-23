СРО продолжает поражать следствие размахом коррупции

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Новодвинска, обвиняемого по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Одним из критериев участия в конкурсах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов строительства, в том числе в рамках национальных проектов, является наличие в штате юридических лиц и индивидуальных предпринимателей квалифицированных специалистов в области строительства, а также наличие членства в региональной саморегулируемой организации.

Обвиняемый, зная об указанных критериях и об отсутствии в возглавляемой им коммерческой организации таких специалистов, согласился на предложение руководства региональной саморегулируемой организации за коммерческий подкуп о пролонгации членства общества в саморегулируемой организации, путем составления подложных документов о якобы имеющихся в штате специалиста.

За указанные незаконные действия руководитель общества в 2022-2024 годах перевел коммерческий подкуп в общей сумме 44 тыс. рублей.

Обвиняемый выражать свое отношение к предъявленному обвинению отказался.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г.Архангельска.