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Очередной член СРО подозревается в коммерческом подкупе

Прокуратурой г. Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего генерального директора коммерческой организации, обвиняемого по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). 

Расследованием установлено, что одним из критериев участия в конкурсах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов строительства является наличие в штате юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  квалифицированных специалистов в области строительства, а также членство в региональной саморегулируемой организации. 

Обвиняемый, зная об указанных критериях и об отсутствии в штате коммерческой организации, генеральным директором которой он является таких специалистов, в период с 01.01.2023 по 07.06.2024 согласился на предложение региональной саморегулируемой организации за коммерческий подкуп принять в ее члены путем составления подложных документов якобы имеющихся в штате возглавляемой им коммерческой организации специалистов, переведя за указанные незаконные действия 66 тыс. рублей.  

Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении не признал.  

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ России по Архангельской области.

 

26 июнь 10:16 | : Скандалы

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