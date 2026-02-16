Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сразу семь членов скандального СРО вляпались в коммерческий подкуп

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении семи жителей г. Архангельска, каждый из которых обвиняется по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Органом предварительного расследования установлено, что одним из критериев участия в конкурсах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов строительства, в том числе в рамках национальных проектов, является наличие в штате юридических лиц и индивидуальных предпринимателей квалифицированных специалистов в области строительства, а также наличие членства в региональной саморегулируемой организации.

Обвиняемые, зная об указанных критериях и об отсутствии в возглавляемых ими коммерческих организациях таких специалистов, согласились на предложение руководства региональной саморегулируемой организации за коммерческий подкуп принять в ее члены путем составления подложных документов о якобы имеющихся в штате специалистах, а в последующем ежегодно осуществлять пролонгацию такого членства. 

За указанные незаконные действия руководители в 2021-2024 гг. перевели в безналичной форме коммерческий подкуп в общей сумме 990 тыс. рублей. 

Вину в совершении преступлений признали пять обвиняемых.

Уголовные дела возбуждены по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области  и направлены в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

13 апрель 10:53 | : Происшествия

Главные новости


Поздравление с Пасхой от патриарха всея Руси Кирилла
Всё путем! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (167)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20