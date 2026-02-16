Сразу семь членов скандального СРО вляпались в коммерческий подкуп

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении семи жителей г. Архангельска, каждый из которых обвиняется по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Органом предварительного расследования установлено, что одним из критериев участия в конкурсах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов строительства, в том числе в рамках национальных проектов, является наличие в штате юридических лиц и индивидуальных предпринимателей квалифицированных специалистов в области строительства, а также наличие членства в региональной саморегулируемой организации.

Обвиняемые, зная об указанных критериях и об отсутствии в возглавляемых ими коммерческих организациях таких специалистов, согласились на предложение руководства региональной саморегулируемой организации за коммерческий подкуп принять в ее члены путем составления подложных документов о якобы имеющихся в штате специалистах, а в последующем ежегодно осуществлять пролонгацию такого членства.

За указанные незаконные действия руководители в 2021-2024 гг. перевели в безналичной форме коммерческий подкуп в общей сумме 990 тыс. рублей.

Вину в совершении преступлений признали пять обвиняемых.

Уголовные дела возбуждены по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и направлены в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.