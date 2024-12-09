Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске совершен коммерческий подкуп в сфере строительства

Прокурором Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого по п.«б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в значительном размере, за заведомо незаконные действия).

Органом предварительного расследования установлено, что одним из критериев участия в конкурсах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов строительства, в том числе в рамках реализации национальных проектов, является наличие в штате юридических лиц квалифицированных специалистов в области строительства, а также наличие членства в региональной саморегулируемой организации.

Обвиняемый, зная об указанных критериях и об отсутствии у него таких специалистов, согласился на предложение руководства региональной саморегулируемой организации за коммерческий подкуп принять в члены общества путем составления подложных документов о якобы имеющихся в штате специалистах, а в последующем ежегодно осуществлять пролонгацию такого членства. За указанные незаконные действия обвиняемый в 2022-2023 гг. дважды перевел в безналичной форме коммерческий подкуп в размере 55 и 44 тыс. рублей. 

Вину в совершении преступления обвиняемый признал, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд                         Архангельска для рассмотрения по существу.

06 март 09:55 | : Скандалы

Главные новости


Юрий Шалауров: «В Народный фронт за красивые глаза не берут»
Как "лампочка Ильича" пришла в архангельскую деревню

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (93)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20