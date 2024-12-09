В Архангельске совершен коммерческий подкуп в сфере строительства

Прокурором Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого по п.«б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в значительном размере, за заведомо незаконные действия).

Органом предварительного расследования установлено, что одним из критериев участия в конкурсах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов строительства, в том числе в рамках реализации национальных проектов, является наличие в штате юридических лиц квалифицированных специалистов в области строительства, а также наличие членства в региональной саморегулируемой организации.

Обвиняемый, зная об указанных критериях и об отсутствии у него таких специалистов, согласился на предложение руководства региональной саморегулируемой организации за коммерческий подкуп принять в члены общества путем составления подложных документов о якобы имеющихся в штате специалистах, а в последующем ежегодно осуществлять пролонгацию такого членства. За указанные незаконные действия обвиняемый в 2022-2023 гг. дважды перевел в безналичной форме коммерческий подкуп в размере 55 и 44 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.