Дело вороватого архангельского СРО ширится и множится

Прокурором г. Архангельска утверждены обвинительные заключения по пяти  уголовным делам в отношении жителей областного центра, обвиняемых  по ч. 3 ст. 204 УК РФ  (коммерческий подкуп).

Органом предварительного расследования установлено, что одним из критериев участия в конкурсах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов строительства, в том числе в рамках национальных проектов, является наличие в штате юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, квалифицированных специалистов в области строительства, а также наличие членства в региональной саморегулируемой организации.

Обвиняемые, зная об указанных критериях и об отсутствии в возглавляемых ими коммерческих организациях таких специалистов, согласились на предложение руководства региональной саморегулируемой организации за коммерческий подкуп принять в ее члены путем составления подложных документов о якобы имеющихся в штате специалистах, а в последующем ежегодно осуществлять пролонгацию такого членства. 

За указанные незаконные действия руководители в 2021-2024 годах перевели в безналичной форме коммерческий подкуп в общей сумме  свыше 670 тыс. рублей. 

Четверо обвиняемых вину признали в полном объеме, один частично.

Уголовные дела  возбуждены по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и направлены в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

05 май 12:18 | : Скандалы

Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20