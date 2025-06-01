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В Архангельске процветает коммерческий подкуп в строительной сфере

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех руководителей региональной саморегулируемой организации, обвиняемых по п. «а, в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ и п. «а, в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный организованной группой в значительном и крупном размерах).

Органом предварительного расследования установлено, что одним из критериев участия в конкурсах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов строительства, в том числе в рамках национальных проектов, является наличие в штате юридических лиц квалифицированных специалистов в области строительства, а также наличие членства в региональной саморегулируемой организации.

Обвиняемые, зная об указанных критериях и об отсутствии у части коммерческих организаций таких специалистов, предлагали их представителям за коммерческий подкуп принять в ее члены путем составления подложных документов о якобы имеющихся в штате специалистах, а в последующем ежегодно осуществлять пролонгацию такого членства, на что последние соглашались. 

За указанные незаконные действия обвиняемые получили от 15  руководителей обществ и 2 индивидуальных предпринимателей в 2018-2024 гг. коммерческий подкуп в общем размере 1,8 млн рублей.  

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

 Один обвиняемый вину признал частично, двое выразить свое отношение к обвинению отказались. В целях обеспечения приговора на имущество обвиняемых наложен арест общей стоимостью  свыше 15 млн рублей. 

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд                                       г. Архангельска для рассмотрения по существу.

17 июль 14:09 | : Скандалы

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