Осужденный инвалид из архангельской колонии через суд получил костыли

Решением Исакогорского районного суда г. Архангельска удовлетворен административный иск Архангельской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, выступавшей в защиту прав осужденного инвалида 2 группы, отбывающего лишение свободы в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Архангельской области (колония общего режима в г. Архангельске).

Проверкой установлено, что администрацией данного исправительного учреждения осужденный не обеспечен положенными ему индивидуальными средствами технической реабилитации, в том числе костылями с опорой под локоть с устройством противоскольжения и тутором на голеностопный сустав, что значительно ограничивало его жизнедеятельность.

В целях восстановления прав инвалида прокуратура обратилась с административным исковым заявлением в суд, решением которого на ИК-7 возложена обязанность обеспечить осужденного средствами реабилитации.

Судебное решение исполнено, данными предметами инвалид обеспечен.