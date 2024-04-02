Осужденному архангельской колонии через суд добыли протез ноги

Решением Исакогорского районного суда г. Архангельска удовлетворен административный иск Архангельской прокуратуры по надзору

за соблюдением законов в исправительных учреждениях, выступавшей в защиту прав осужденного – инвалида III группы, отбывающего лишение свободы в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области.

Проверкой установлено, что администрацией данного исправительного учреждения осужденный не обеспечен положенными ему индивидуальными средствами технической реабилитации, в том числе протезом нижней конечности, тростью и специальной обувью, что значительно ограничивало его жизнедеятельность.

В целях восстановления социальных прав инвалида прокуратура обратилась с административным исковым заявлением в суд, решением которого на ИК-1 возложена обязанность обеспечить осужденного средствами реабилитации.

Судебное решение исполнено, данными предметами инвалид обеспечен, его права восстановлены.