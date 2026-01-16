Прокуратура Архангельска предоставила осужденному инвалиду годные костыли

Архангельская прокуратура по надзору за соблюдением законов  в исправительных учреждениях провела проверку по обращению осужденного инвалида о нарушении его социальных прав.

Установлено, что 51-летний отбывающий лишение свободы гражданин нуждается в технических средствах реабилитации – костылях с опорой под локоть с устройством противоскольжения и туторе на голеностопный сустав.

В связи с бездействием администрации исправительной колонии, где отбывает наказание мужчина, прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании учреждения уголовно-исполнительной системы предоставить инвалиду указанные средства реабилитации.

Суд заявленные требования удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на контроле специализированной прокуратуры.

 

07 апрель 10:51

