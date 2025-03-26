Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельскому убийце с отклонениями отказали в послаблении режима

Исакогорский районный суд г. Архангельска рассмотрел ходатайство об изменении вида исправительного учреждения 41-летнего осужденного за совершение квалифицированного убийства (пункты «д» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ) и отбывающего наказание в лечебно-профилактическом учреждении (ФКУ ОБ УФСИН России по Архангельской области) в условиях строгого режима. 

Свое ходатайство осужденный мотивировал наличием 19 поощрений за примерное поведение и добросовестное отношение к труду.   

Однако сотрудник Архангельской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях изучив материалы дела осужденного, который за период отбывания наказания допустил 26 нарушений, сделал вывод о необходимости отказа осужденному в изменении вида исправительного учреждения.    

С принципиальной позицией прокуратуры согласился и суд, отклонив ходатайство осужденного.

В настоящее время осужденный продолжает отбывать назначенное наказание на условиях пенитенциарного учреждения строгого режима.

02 июль 11:20 | : Происшествия

Главные новости


Осина зубы лечит
Лицом к лицу с народом. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (28)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20