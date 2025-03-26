Архангельскому убийце с отклонениями отказали в послаблении режима

Исакогорский районный суд г. Архангельска рассмотрел ходатайство об изменении вида исправительного учреждения 41-летнего осужденного за совершение квалифицированного убийства (пункты «д» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ) и отбывающего наказание в лечебно-профилактическом учреждении (ФКУ ОБ УФСИН России по Архангельской области) в условиях строгого режима.

Свое ходатайство осужденный мотивировал наличием 19 поощрений за примерное поведение и добросовестное отношение к труду.

Однако сотрудник Архангельской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях изучив материалы дела осужденного, который за период отбывания наказания допустил 26 нарушений, сделал вывод о необходимости отказа осужденному в изменении вида исправительного учреждения.

С принципиальной позицией прокуратуры согласился и суд, отклонив ходатайство осужденного.

В настоящее время осужденный продолжает отбывать назначенное наказание на условиях пенитенциарного учреждения строгого режима.