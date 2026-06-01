Суд обязал власти Мирного оборудовать ЗАГС пандусом для инвалидов

Прокуратура ЗАТО г. Мирный провела проверку соблюдения требований законодательства о социальной защите инвалидов в территориальном подразделении ЗАГС в г. Мирный.

Установлено, что вход в учреждение в полной мере не приспособлен для беспрепятственного посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения. Отсутствует пандус, кнопка вызова персонала для оказания помощи посетителям, а лестничные марши не оборудованы контрастной маркировкой.

Выявленные нарушения ограничивали доступ граждан к получению государственных услуг и создавали препятствия для реализации их прав, в связи с чем прокурор ЗАТО г. Мирный обратился в суд с исковым заявлением о возложении на ответственное лицо обязанности обеспечить доступность объекта для инвалидов и маломобильных граждан.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил заявленные требования.

В настоящее время работы по оборудованию необходимой инфраструктуры выполнены в полном объеме.