В Мирном обнаружена жадина

Прокуратура ЗАТО г. Мирный провела проверку, в ходе которой установлено, что 42-летняя местная жительница в 2020 году приобрела квартиру в г. Санкт-Петербурге с использованием средств материнского (семейного) капитала. Однако в нарушение требований закона доли в праве собственности на указанное жилье своим двум несовершеннолетним детям и супругу не выделила, оформив право собственности только на себя.

В целях защиты жилищных прав несовершеннолетних и обеспечения законных интересов членов семьи, прокурор ЗАТО г. Мирный обратился в Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга с исковым заявлением о прекращении права единоличной собственности матери и признании права общей долевой собственности на жилое помещение за всеми членами семьи.

Рассмотрев представленные доказательства, суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Право собственности женщины на жилое помещение в качестве единственного собственника прекращено, за супругом и их двумя несовершеннолетними детьми признаны соответствующие доли в праве собственности на квартиру.

Судебное решение в законную силу не вступило.