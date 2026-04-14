Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Мирном обнаружена жадина

Прокуратура ЗАТО г. Мирный провела проверку, в ходе которой установлено, что 42-летняя местная жительница в 2020 году приобрела квартиру в г. Санкт-Петербурге с использованием средств материнского (семейного) капитала. Однако в нарушение требований закона доли в праве собственности на указанное жилье своим двум несовершеннолетним детям и супругу не выделила, оформив право собственности только на себя.

В целях защиты жилищных прав несовершеннолетних и обеспечения законных интересов членов семьи, прокурор ЗАТО г. Мирный обратился в Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга с исковым заявлением о прекращении права единоличной собственности матери и признании права общей долевой собственности на жилое помещение за всеми членами семьи.

Рассмотрев представленные доказательства, суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объеме. 

Право собственности женщины на жилое помещение в качестве единственного собственника прекращено, за супругом и их двумя несовершеннолетними детьми признаны соответствующие доли в праве собственности на квартиру.

Судебное решение в законную силу не вступило.

15 июнь 12:02 | : Скандалы

Главные новости


Как проиграть выборы. Уроки от КПРФ юга Архангельской области
12 июня. За что пьём?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (191)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20