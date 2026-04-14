Сотруднику архангельского "Ростелекома" на работе больно дали по сопатке

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего 7 мая 2026 года с работником Архангельского филиала ПАО «Ростелеком». Инцидент случился при выполнении трудовых обязанностей: в ходе производственного конфликта работник получил тяжелую травму носа.

В ходе проверки установлено, что основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Это выразилось в недостаточном контроле со стороны руководителей и специалистов подразделения за соблюдением трудовой дисциплины, а также иных причинах, связанных с недостатками при функционировании системы управления охраной труда.

По результатам расследования виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности в установленном законом порядке.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Александр Назаров: «Инспекция напоминает о необходимости соблюдения трудовой дисциплины и применения работодателями мер по снижению профессиональных рисков. Работодателям следует выявлять и учитывать сопутствующие факторы, которые могут повлиять на безопасность труда.»