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Сотруднику архангельского "Ростелекома" на работе больно дали по сопатке

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего 7 мая 2026 года с работником Архангельского филиала ПАО «Ростелеком». Инцидент случился при выполнении трудовых обязанностей: в ходе производственного конфликта работник получил тяжелую травму носа. 

           В ходе проверки установлено, что основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Это выразилось в недостаточном контроле со стороны руководителей и специалистов подразделения за соблюдением трудовой дисциплины, а также иных причинах, связанных с недостатками при функционировании системы управления охраной труда.

           По результатам расследования виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности в установленном законом порядке.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Александр Назаров:  «Инспекция напоминает о необходимости соблюдения трудовой дисциплины и применения работодателями мер по снижению профессиональных рисков. Работодателям следует выявлять и учитывать сопутствующие факторы, которые могут повлиять на безопасность труда.»

19 июнь 11:27 | : Скандалы

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