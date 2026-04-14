Проходимец с Урала пытался нажиться на ремонте новодвинской школы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческой организации, зарегистрированной в Свердловской области, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый заключил муниципальный контракт на сумму более 207 млн рублей на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы, расположенной в городе Новодвинске, с целью использования аванса по контракту для погашения задолженностей и закрытия своих ранее начатых строительных проектов. Реализуя мошенническую схему, из средств аванса обвиняемым было похищено более 17,5 млн рублей путем перевода на личные счета и счета аффилированных ему лиц, а также сорвано выполнение работ по капитальному ремонту школы. Помимо этого, после уведомления о расторжении муниципального контракта обвиняемый пытался похитить еще более 29 млн рублей за фактически невыполненные работы путем предоставления заказчику недостоверных актов о приемке выполненных работ.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Архангельской области и НАО, РУФСБ России по Архангельской области, УЭБиПК УМВД России по Архангельской области и ОЭБиПК МО МВД России «Новодвинский».

Фигурант был задержан на территории Краснодарского края при силовой поддержке сотрудников подразделения СОБР управления Росгвардии.

В ходе следствия судом по ходатайству следователя СК наложен арест на имущество обвиняемого, включая транспортные средства, на общую сумму более 9 млн рублей. Также на стадии предварительного следствия произведено вскрытие банковской гарантии по контракту, составляющей более 7 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел второй отдел по расследование особо важных дел регионального следственного управления СКР.