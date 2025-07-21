В Плесецке бизнесмен неудачно пытался нажиться на инвалидах-колясочниках

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2024 году подозреваемый заключил муниципальный контракт с государственным казенным учреждением в рамках национального проекта «Демография» на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в поселке Плесецк, включая приобретение и поставку платформы для маломобильных групп населения стоимостью более 3 млн. рублей. Подозреваемый приобрел платформу стоимостью 580 тысяч рублей, однако заказчику предоставил документы, что стоимость оборудования составила около 3 млн рублей, намереваясь похитить разницу в стоимости оборудования. Реализовать преступный умысел не смог, так как сотрудники учреждения не приняли выполненные работы в связи с завышенной стоимостью платформы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УМВД России по Архангельской области. Силовое сопровождение проводимых мероприятий осуществили сотрудники СОБР «Архангел» Росгвардии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и участников преступной схемы. Проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СК России