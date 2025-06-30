Капремонт школы в Новодвинске обернулся уголовным делом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, зарегистрированной в Свердловской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, в 2024 году с директором коммерческой организации заключен муниципальный контракт стоимостью более 207 млн рублей на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы, расположенной в городе Новодвинске, при этом им был получен аванс, составляющий половину

суммы контракта. В рамках исполнения контракта подозреваемым заключались договоры субподряда, в том числе с аффилированными лицами. В настоящее время подрядчиком сорвано выполнение работ по капитальному ремонту школы, более 47 млн рублей из аванса перечислено им аффилированным лицам. Помимо этого, подозреваемый пытался похитить еще более 9,5 млн рублей за фактически невыполненные работы путем предоставления заказчику подписанного со стороны исполнителя акта о приемке выполненных работ.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Архангельской области и НАО, РУФСБ России по Архангельской области, УЭБиПК УМВД России по Архангельской области и ОЭБиПК МО МВД России «Новодвинский».

Подозреваемый задержан на территории Краснодарского края при силовой поддержке сотрудников подразделения СОБР управления Росгвардии. Он будет доставлен в город Архангельск для участия в следственных действиях.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Истребованы необходимые документы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству вторым отделом по расследование особо важных дел регионального следственного управления СКР.