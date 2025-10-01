Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прохиндей из Питера обманул администрацию поселка Уемский на миллионы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение генеральному директору коммерческой организации, зарегистрированной в городе Санкт-Петербурге, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенные в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2024 году с директором коммерческой организации заключен муниципальный контракт стоимостью более 170 млн рублей на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы, расположенной в поселке Уемский, при этом им был получен аванс, составляющий около 60 млн рублей. На момент первоначального срока исполнения контракта техническая готовность здания составила менее 10 процентов. Обвиняемый, осознавая, что работы в установленный срок выполнены не будут, и не намереваясь их проводить, предоставил фиктивные документы о якобы понесенных затратах по договорам субподряда, которые фактически не выполнялись. Указанные мошеннические действия повлекли невыполнение целей реализации национального проекта «Молодежь и дети» и причинение ущерба в размере более 30 млн рублей, необоснованно перечисленных обвиняемому.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области и ОЭБиПК ОМВД России «Приморский».

 Подследственный задержан при силовой поддержке сотрудников подразделения СОБР управления Росгвардии. 

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Истребованы необходимые документы.

 Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

 Дело принято к производству вторым отделом по расследование особо важных дел регионального следственного управления СКР.

30 октябрь 13:16 | : Скандалы

Главные новости


С новым Моревым, Архангельск!
Вилегодский округ: дороги, которые нужно исправлять

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (396)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20