Прохиндей из Питера обманул администрацию поселка Уемский на миллионы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение генеральному директору коммерческой организации, зарегистрированной в городе Санкт-Петербурге, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенные в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2024 году с директором коммерческой организации заключен муниципальный контракт стоимостью более 170 млн рублей на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы, расположенной в поселке Уемский, при этом им был получен аванс, составляющий около 60 млн рублей. На момент первоначального срока исполнения контракта техническая готовность здания составила менее 10 процентов. Обвиняемый, осознавая, что работы в установленный срок выполнены не будут, и не намереваясь их проводить, предоставил фиктивные документы о якобы понесенных затратах по договорам субподряда, которые фактически не выполнялись. Указанные мошеннические действия повлекли невыполнение целей реализации национального проекта «Молодежь и дети» и причинение ущерба в размере более 30 млн рублей, необоснованно перечисленных обвиняемому.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области и ОЭБиПК ОМВД России «Приморский».

Подследственный задержан при силовой поддержке сотрудников подразделения СОБР управления Росгвардии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Истребованы необходимые документы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству вторым отделом по расследование особо важных дел регионального следственного управления СКР.